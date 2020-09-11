Казино Азарт Плей: регистрируйся, играй и побеждай!

Казино «Азарт Плей» предоставляет игрокам доступ к полному функционалу игр в азартной индустрии. На сайте клуба пользователи могут испытать свои силы в классических слотах, играх с живыми дилерами, спортивном тотализаторе, карточных играх, турнирах и лотереях. Казино имеет лицензию, выданную на острове Кюрасао, и принадлежит довольно известной на рынке азартных игр компании Avento N.V. Среди других проектов фирмы – казино «СлотВ», «Франк», «Мистер Бит», «Колумбус» и «Дрифт».
|Нацеленность
|Россия, Казахстан, Беларусь
|Лицензия
|Avento N.V., Curacao (Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao, P.O. Box 6248) Sunlet Services Ltd., 25th March Street 27
|Платежки
|MasterCard, Visa, WebMoney, Альфабанк, Qiwi, МонетаРу, Neteller, Skrill, Bitcoin, Ethereum, МИР, Яндекс Деньги
|Игровая валюта
|Дoллap CШA, Eвpo, Poccийcкий pубль, Кaзaxcтaнcкий тeнгe
|Приветственный бонус
|100% бонус на первые 5 депозитов + 25 фpиcпинoв, 200 бесплатных вращений, акция по четвергам, бонус за активность, 2500 руб на День рождения
|Лояльность и VIP
|Поинты за активность, статусы и увеличенный кэшбэк, подарок на День рождения
|Игры с джекпотом
|Mega Moolah, Olympus Glory, Dragons Treasure, Gonzo`s Quest, 5 Dazzling Hot
|Живые дилеры
|69 игр
|Букмекерская контора
|Присутствуют
|Контакты
|Телефон, сайт, почта - [email protected]
|Мобильный софт
|Для Android и iOS
|Куш на сегодня
|9,669,316.86 EUR в Sisters of Oz
|Языки сайта
|Русский, Английский, Казахский, Тайский, Финский, Хинди, Немецкий
Клуб азартных игр Azart Play отличается наличием строгих правил, соблюдать которые должны все зарегистрированные пользователи. Основные условия игры в онлайн-казино «Азарт Плей» включают:
Требования к возрасту участников. Все игроки казино должны быть старше 18 лет. Несовершеннолетним пользователям доступ к азартным играм запрещен без каких-либо исключений.
Соблюдение политики честной игры. По отношению к участникам выполнение условия заключается в том, чтобы предоставлять прозрачные, понятные условия игры, не обманывать с выплатами и не задерживать их, не влиять на исход событий в игровой практике и строго следить за соответствие требованиям законодательства. Для игроков Azart Play соблюдение политики честной игры заключается в выполнении всех требований казино и отказ от участия в сомнительных сделках, среди которых – попытка создать несколько аккаунтов, отмывание денег с помощью казино, использование программ для считывания результатов слотов.
Обязательная регистрация и верификация всех игроков. Чтобы испробовать слоты даже в бесплатном режиме, требуется зарегистрироваться в системе. Процесс занимает не больше 5 минут и не требует особых умений. Для вывода денег требуется подтвердить свою личность, то есть пройти процедуру верификации. Необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность игрока. Верификация бесплатная. Данные игроков являются конфиденциальностью и защищены от доступа третьих лиц.
Чтобы начать игру в режиме демо, также требуется зарегистрироваться. Для игры на реальные деньги помимо обычной регистрации на сайте необходимо также внести депозит на счет. Когда игрок захочет вывести свой выигрыш, он должен подтвердить личность – верифицироваться.
Начать зарабатывать в казино Azart Play несложно. Для начала требуется пополнить депозит. Это можно сделать с помощью:
Банковских карт популярных платежных систем («Виза», «МастерКард», «МИР»).
Онлайн-кошельков («Киви», «Вебмани», «Яндекс.Деньги»).
Платежных систем («Скрилл», «Нетеллер», «ЭкоПейз»).
Онлайн-банкинга.
Платежных терминалов.
Банковского перевода по реквизитам.
Среднее время зачисления средств после перевода составляет 30 секунд. Но иногда деньги могут зачисляться с задержкой в виде 10-15 минут. Если перечисленные на счет «Азарт Плей» денежные средства не пришли в течение одного часа, необходимо связаться со службой поддержки онлайн-казино.
Начать игру с использованием реальных денег можно сразу после их зачисления на счет игрока. Для этого следует выбрать нужный раздел и приложение, например, онлайн-рулетку или слот. На сайте представлено более 400 игр от ведущих провайдеров (NetEnt, Microgaming и др.)
Получить выигрыш в казино Azart Play можно тем же способом, с которого был пополнен депозит. Такие условия позволяют администрации клуба переводить денежные средства на актуальный счет, который является активным и может быть использован для зачисления выигрыша игрока. Если пользователь хочет сменить счет зачисления выигрыша, он должен:
Сделать депозит на любую сумму с этого счета. Это активирует возможность перевода средств на новый, прикрепленный к программе счет.
Выбрать счет, с которого был перевод на баланс казино, и выбрать его в качестве счета для зачисления выигрыша.
Набрать сумму вывода.
Подтвердить создание заявки.
Время обработки вывода обычно не превышает 1 часа. В исключительных случаях могут быть задержки, связанные с проверкой банком финансовых операций. Если деньги не пришли в течение 24 часов, рекомендуется обратиться в службу поддержки онлайн-казино. Azart Play придерживается честной игры, а потому работники колл-центра и поддержки в чате круглосуточно помогают посетителям сайта в решении их проблем.
Чаще всего средства задерживаются при отправке выигрыша на свет пластиковой карточки. Если задержка связана из-за слишком тщательной проверки банком платежа, и у эмитента карты есть сомнения по поводу легальности перечисленных средств, можно сделать скрин платежа в личном кабинете или запросить копию документа у менеджеров. Эти справки следует представить в банк, чтобы развеять сомнения менеджеров по поводу природы платежа. Но в 99,9% случаев задержки при выплате средств с казино отсутствуют, и игроки получают свои заработанные средства уже через полчаса после создания заявки.
|Название компании
|Дата основания
|Тестирование и сертификация
|Средний процент отдачи игр
|Лицензирование
|NetEnt
|1996
|eCOGRA
|96%
|Великобритания, Мальта, Олдерни, Бельгия, Гибралтар, Нью-Джерси, Румыния, Испания
|Playtech
|1999
|GLI
|95,19%
|Antigua And Barbuda
|Playson
|2012
|Quinel M Limited
|96%
|UKGC
|Igrosoft
|1999
|iTEch Labs
|98%
|Не отображается
|Endorphinia
|2012
|GLI, iTEch Labs
|98%
|MGA, Номер выданной лицензии – C77672
|Belatra
|1993
|Не имеет лицензий, но на официальном сайте выложено 40 сертификатов от авторитетных технических лабораторий из разных стран мира
|96-97 %
|Отсутствует
|Wazdan
|2010
|IDQ, NM
|96%
|UK Gambling Commission, Malta Gaming Authority, Curacao eGaming, Romanian National Gambling Office ONJN, Швеция, Эстония, Литва и Латвия
На сайте «Азарт Плей» представлены сотни игровых автоматов от лицензированных поставщиков. Чтобы начать игру в одном из них, следует зарегистрироваться и внести деньги на счет. Преимущества автоматов Azart Play:
большой выбор – более 400 различных приложений;
регулярное пополнение ассортимента новыми, интересными слотами;
автоматы представлены только лицензированными и известными поставщиками, что гарантирует высокое качество игры и отсутствие сбоев;
на сайте представлены как известные слоты (Crazy Monkey, Book of Ra), так и увлекательные новинки (Pirates Sharm).
Кроме автоматов, можно попробовать свои силы в:
карточных играх;
рулетке с живыми дилерами;
турнирах;
лотереях;
играх с джекпотами;
видеопокере;
спортивном тотализаторе.
В процессе регистрации игрок выбирает валюту. Ставки во всех играх будут отображаться в выбранной валюте. При желании валюту игры можно поменять. Для этого следует обратиться к службе поддержки казино.
Когда нельзя войти на сайт с основной ссылки, игроки могут использовать зеркало. Переход по зеркальной ссылке предоставляет возможность получить доступ к играм и слотам, когда нельзя зайти на сайт с основной ссылки.
Зеркало можно получить у администраторов казино. Для этого следует перейти написать специалистам службы поддержки. На форумах, где посетители обсуждают игровую тематику, также можно найти актуальную ссылку на казино Azart Play. Однако следует внимательно переходить по таким ссылкам: не все из них оказываются безопасными.
Одно из преимуществ клуба – расширенная бонусная программа. Список бонусов включает в себя:
Предложения для новичков. Среди бонусов для новых зарегистрированных пользователей – фрибет до 50 евро и бонус до 1150 евро при регистрации.
Привилегии для самых активных игроков. На сайте азартных игр Azart Play существует система ранжирования игроков. Чем больше денег игроки зачисляют на свой счет, тем выше их статус. От этого зависит и срок вывода средств, и кэшбэк.
Предложение ко дню рождения. Все, без исключения, игроки могут получить бонус в день своего рождения. Для активации бонуса необходимо зайти на свой e-mail и в письме-поздравлении перейти по ссылке.
Кэшбэк. Размер еженедельного возврата проигранных средств зависит от статуса игрока. Можно вернуть от 4% до 11% проигранных средств.
Пользоваться бонусом или нет – это выбор каждого игрока. В ряде ситуаций (регистрация, приветственный фрибет) бонусы автоматически зачисляются на счет пользователя. Если игрок хочет отказаться от их использования, требуется войти в Личный кабинет, выбрать раздел «Промо» и нажать на кнопку «Отменить».
Чтобы вывести средства, заработанные благодаря бонусам, необходимо отыграть их с определенным коэффициентом – вейджером. Размер вейджера в казино «Азарт Плей» зависит от бонуса. Когда условия вейджера выполнены на 100%, заработанные средства автоматически зачисляются с бонусного счета на депозит игрока.
До момента обнуления или отыгрыша бонусов вывести средства со счета невозможно. Если игрок хочет получить выигрыш, ему необходимо попытаться отыграть бонусные средства или спины, либо отменить зачисление бонуса. В казино Azart Play соблюдается политика честной игры: все начисленные бонусы действительно позволяют получить выигрыш с использованием бесплатных денежных средств или вращений клуба.